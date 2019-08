Frontale da paura nella notte, quattro feriti: ragazza rimane incastrata fra le lamiere

Frontale nella notte sulla Flaminia: il bilancio è di quattro feriti, uno dei quali più gravi. Lo schianto è avvenuto attorno all’1,30 in zona Palombella. Sul posto sono intervenuti il 118 con le ambulanze della Croce Gialla di Ancona e Falconara, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare un divaricatore e una cesoia idraulica per estrarre una ragazza rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli coinvolti, una Honda Jazz e una Mercedes classe A.

E’ lei la paziente più grave, trasferita al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. Meno preoccupanti le condizioni degli altri tre feriti, due dei quali arrivati all’ospedale in codice giallo. La strada è rimasta bloccata al traffico per circa mezz’ora, il tempo necessario per i soccorsi.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ancona usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery