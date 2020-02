L'auto sbanda e finisce in un fossato, incidente-choc per una comitiva di amici

Paura nella notte a Polverigi dove un’auto con a bordo una comitiva di amici è uscita di strada, finendo in un fossato.

E’ accaduto attorno alle 23,30 sulla provinciale 2 Sirolo-Senigallia, nei pressi dell’incrocio con via Baiana, di fronte alla concessionaria Volkswagen. Per motivi in corso d’accertamento, l’auto ha sbandato ed è piombata in un fossato a margine della carreggiata. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Il 118 è intervenuto con 4 mezzi: l’automedica di Torrette, l’ambulanza infermieristica di Osimo e due mezzi della Croce Gialla di Agugliano e Falconara.

Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero dell’auto. I cinque ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso: a destare maggiore preoccupazione le condizioni di uno di loro che viaggiava nel sedile posteriore. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.