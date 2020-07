Carambole infernali, ancora sangue sulla strada maledetta: due schianti in 5 giorni

Due incidenti gravi in 5 giorni: quanto basta per riflettere sulla pericolosità della Provinciale del Conero, che ancora una volta si è bagnata di sangue. L’estate è partita malissimo con lo schianto di sabato scorso, in cui è rimasta gravemente ferita (ma ora è fuori pericolo) una 40enne nel frontale tra il suo scooter e un suv all’altezza della trattoria Sardella.

Poche decine di metri più avanti, sul rettilineo che porta allo svincolo per Varano, ieri sera si è verificato un altro tremendo incidente che ha coinvolto 4 auto (GUARDA IL VIDEO): un tamponamento a catena dovuto, secondo una prima ricostruzione, a un guasto di una Citroen C3 con a bordo una famiglia, che si è fermata all’improvviso sulla carreggiata. Le sono finite contro due automobilisti (illesi) alla guida di un’Audi e di una Bmw. Quest’ultima ha invaso l’altra corsia nel momento in cui arrivava la Fiat 500 di un 22enne anconetano in compagnia di un’amica: nell’impatto, la loro auto è finita contro il guardrail che si è trasformato in un micidiale trampolino, facendola planare nella scarpata.

Il 118, interventuto con l’automedica, due ambulanze della Croce Gialla di Camerano, una della Croce Rossa e una della Croce Gialla di Ancona, ha trasportato all’ospedale 5 persone: madre e due figlie minorenni che si trovavano sulla Citroen e i due giovani finiti fuori strada ed estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco. In 4 sono arrivati a Torrette in codice rosso, meno grave la donna: nessuno però è in pericolo di vita. Indaga la polizia stradale sulla dinamica del maxi schianto che ha comportato la chiusura per ore della strada del Monte.