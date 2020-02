Frontale da paura, arriva l'eliambulanza: due donne in gravi condizioni

Terribile schianto frontale nel pomeriggio a Monsano, in via Santa Maria.

Due donne, ferite in modo grave, sono state portate all’ospedale regionale, entrambe in codice rosso. L’incidente è avvenuto attorno alle 16,50. A provocarlo sarebbe stata una mancata precedenza. Dalla base di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che ha preso in carico una delle due automobiliste, mentre l’altra, una 51enne, è stata trasportata in ambulanza dalla Croce Verde di Jesi.

Le due pazienti non sarebbero comunque in pericolo di vita, per fortuna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l’automedica di Chiaravalle, oltre alla polizia stradale per i rilievi.

Gallery