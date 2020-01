L'auto sbanda e si ribalta, paura per madre e figlia: entrambe all'ospedale

Incidente da brividi in tarda mattinata sulla Strada Vecchia del Pinocchio. Un’auto è finita fuori strada e si è capottata. E’ accaduto attorno alle 13.

Madre e figlia sono finite all’ospedale. Si trovavano a bordo di una Hyundai che, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, è finita nel fossato a margine della carreggiata, in direzione Baraccola, e si è rovesciata su un fianco, all’altezza del distributore di metano. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'automedica e i vigili del fuoco.

La conducente, una donna di 86 anni, è stata portata al pronto soccorso in codice di media gravità da un’ambulanza della Croce Rossa. Su un mezzo della Croce Gialla, invece, è stata caricata la figlia di circa 50 anni, anche lei portata a Torrette in codice giallo. Inevitabili i disagi per il traffico.

