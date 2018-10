Brucia lo stop, prima si schianta contro il mezzo del Comune poi finisce contro l’albero 

Non rispetta uno Stop e centra in pieno il furgone della raccolta dei rifiuti per poi carambolare addosso a un albero. Spavento questa mattina a Sirolo per una donna di circa 70anni, trasportata in ospedale ma non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11, la donna viaggiava lungo via Manzoni in direzione del supermercato Simply quando, secondo diversi testimoni, non ha rispettato il segnale di Stop all’incrocio con via Dante Alighieri. In quel momento, proprio da via Alighieri, arrivava il furgone della raccolta rifiuti e l’impatto è stato violento. L’auto ha centrato il mezzo comunale per poi carambolare e finire addosso a un albero nella vicina piazzola. Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Sirolo, che ha portato la donna in ospedale. Le condizioni non sono gravi, neanche quelle del conducente del furgone.