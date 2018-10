Frontale nella notte, giovane si ribalta con l'auto: dentro presenti anche due cani

Una distrazione, una manovra azzardata oppure l'alta velocità. Non è ancora chiara la dinamica che ha causato, nella notte tra sabato e domenica, un incidente stradale lungo via La Forma, tra Sirolo e la frazione Coppo. Lo schianto è avvenuto quando da poco erano passate le due.

Per cause ancora in fase di accertamento una vettura si è schiantata frontalmente con un altro veicolo che procedeva nel senso di marcia opposto. Il sinistro, che ha poi coinvolto altre due vetture, ha causato il ribaltamento dell'auto che ha finito la sua marcia adagiandosi su un lato nel fossato al lato della carreggiata. A bordo un giovane ed i suoi due cani. A soccorrerli, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, è stato un automobilista che passava in quel momento nella zona. Coadiuvato dal personale del 118 l'uomo è riuscito a liberare il ferito dal sedile e tirarlo fuori insieme ai suoi cani. Poi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo scenario e recuperato i veicoli coinvolti, mentre il ragazzo è stato portato in ospedale. Lievi invece le ferite per l'altra ragazza coinvolta nel frontale. Anche lei è stata portata al nosocomio di Torrette per alcuni accertamenti dal personale del 118.