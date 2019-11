Provoca un incidente stradale e poi fugge a piedi nelle campagne, era senza patente

Nella notte i carabinieri di Senigallia sono intervenuti a Corinaldo, dove poco dopo la mezzanotte si è verificato un frontale con 5 persone coinvolte. A scontrarsi sono stati due veicoli, una Cevrolet Matiz condotta da un 30enne di Castelleone di Suasa e una BMW X5 con a bordo una famiglia di Corinaldo. Secondo quanto ricostruito dai militari, in una curva molto stretta di via del Montale, la Matiz ha invaso la corsia opposta, dove sopraggiungeva l’altra auto. Inevitabile l’impatto frontale.

Immediati i soccorsi del personale del 118 e dei carabinieri. Il giovane di Castelleone, che viaggiava insieme ad un amico (proprietario dell’auto) si è dato alla fuga a piedi, nascondendosi nelle vicine campagne, perché sapeva di aver commesso una malefatta visto che si era messo alla guida dell’auto senza aver mai preso la patente.

Il 118 ha soccorso le tre persone che si trovavano a bordo del BMW e il proprietario della Matiz, trasportati all’ospedale di Senigallia dove sono stati visitati. Il 56enne ha rifiutato il ricovero, mentre per i componenti della famiglia di Corinaldo sono state riscontrate lesioni non gravi.

Intanto i carabinieri avevano iniziato le ricerche del responsabile dell’incidente, che alle ore 3 circa è stato rintracciato poco distante dal luogo del fatto, mentre si nascondeva nella campagna. L’uomo ha ammesso di essere privo della patente, ed è stato condotto a sua volta in ospedale dove è stato visitato e sono state riscontrate lesioni guaribili in 7 giorni. Al 30enne è stato contestato l’essersi dato alla fuga dopo aver causato un incidente stradale con feriti, l’omissione di soccorso e la guida senza patente. Per le prime due condotte è stato denunciato, mentre per la guida senza patente è stato multato per 5.110 euro. Il suo amico di Castelleone, che gli aveva affidato l’auto e che era in macchina con lui durante il fatto, è stato multato per 398 euro per l’incauto affidamento del mezzo. Inoltre la Cevrolet Matiz è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi.