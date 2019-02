Carambola all'incrocio, tre le auto coinvolte: cinque feriti in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Senigallia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti all' incrocio di via Mulinello. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture. Cinque persone che erano a bordo delle auto hanno riportato leggere contusioni. I vigili del fuoco hanno soccorso le persone infortunale che sono state poi trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso di Senigallia per accertamenti. Forti i disagi anche alla viabilità in tutta la zona.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO