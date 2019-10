Paura in strada, frontale tra auto e furgone: un conducente finisce in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 18,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via della Marina per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontale una Yaris e un furgone Volkswagen e l'autista della Toyota è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno soccorso l'uomo e lo hanno affidato al personale del 118. Disagi anche alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.