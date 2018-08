Carambola terribile tra due auto, ciclista colpito viene scaraventato per metri

Incidente questa mattina a Senigallia in via Della Bruciata. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate tre autovetture, nello scontro veniva coinvolto anche un ciclista che veniva scaraventato nel campo al lato dellla strada. I vigili del fuoco hanno soccorso il ciclista e altri due conducenti che sono stati trasportati dal personale del 118 pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO