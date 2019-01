Schianto sull'arceviese, frontale tra due auto: donna in ospedale

Oggi alle 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Arceviese (Senigallia) subito dopo il centro abitato di Betolelle per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono urtate, con una di loro che dopo lo scontro è finita contro il terrapieno al lato della carreggiata. I vigili del fuoco hanno soccorso una donna che è stata poi trasportata al pronto soccorso di Senigallia dal personale del 118.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO