Incidente sul lungomare, schianto tra due auto: feriti in ospedale

Questa mattina, quando da poco erano passate le 7, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via Lungomare Leonardo Da Vinci dove si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate tra di loro. I vigili del fuoco hanno soccorso i due conducenti, un uomo e una donna affidandoli al personale del 118 che li hanno trasportati al pronto soccorso di Senigallia, successivamente hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati. Nessun particolare disagio alla viabilità.