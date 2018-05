Incidente, si ribalta diverse volte e viene sbalzato fuori dal veicolo: ferito un giovane

i vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa mattina a Senigallia, lungo Strada della Bruciata nei pressi dove si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, intorno alle 6.30, un ragazzo alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo capottando diverse volte. Nell’incidente il conducente è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è rimasto ferito. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco il giovane è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Torrette. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente e prestato assistenza durante il recupero dell’automezzo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO