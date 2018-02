Incidente, si schianta contro il parapetto del ponte: paura per un automobilista

SENIGALLIA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 13 sulla strada che va da Grottino di Senigallia in direzione Morro d'Alba.

Per cause ancora da chiarire un'Audi A4 condotta da un 68enne, ha urtato violentemente contro il parapetto del Ponte Triponzio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario ed affidato il ferito alle cure del 118 che lo hanno poi trasportato in eliambulanza all'ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO