Incidente, il motore vola a 50 metri dopo lo schianto con l'albero: ferito un ragazzo

L'auto si schianta frontalmente con un albero, poi si ribalta ed il motore vola per circa 50 metri. Incidente choc questa notte, poco dopo le 4, a Senigallia, lungo la Corinaldese. Per cause ancora da chiarire una Citroen C3 condotta da un ragazzo ha urtato violentemente un albero al lato della carreggiata per poi ribaltarsi. Il motore del veicolo si è staccato ed è volato per alcuni metri. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prestato il primo soccorso al conducente e lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO