Prima lo schianto, poi la sua Panda si ribalta: paura per un automobilista

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio,intorno le 16, a Senigallia in via della Bruciata. Poco prima infatti e per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda si era ribaltata dopo aver urtato una Mercedes. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno presto le cure all'automobilista e messo in sicurezza l'intera zona.