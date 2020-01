Tragedia di Senigallia, l'investitore ubriaco agli arresti domiciliari: tornerà dalla madre

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per Massimo Renelli, il 47enne senigalliese che ha travolto e ucciso con la sua auto, nella tragica notte dell’Epifania, Sonia Farris ed Elisa Rondina, all’uscita dalla discoteca Megà di Senigallia.

Il gip Sonia Piermartini ha respinto le richieste della difesa, rappresentata dagli avvocati Tommaso Rossi e Marusca Rossetti, accogliendo invece la richiesta del pm Ruggiero Di Cuonzo che aveva individuato nel pericolo di reiterazione del reato la giustificazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo. «Non mi do pace, negli occhi ho i corpi di quelle due ragazze, voglio incontrare le loro famiglie per chiedere perdono», si è sfogato davanti al giudice il camionista 47enne, padre di due figli, che era ubriaco (tasso alcolemico tra 2,02 g/l e 1,93 g/l) quando si è messo al volante della sua Fiat Grande Punto per tornare a casa, dopo la serata trascorsa in discoteca e dice di non essersi accorto della presenza delle due amiche fanesi, che camminavano sul ciglio della strada, quando le ha urtate: colpa anche dei fari abbaglianti di un’auto che proveniva dalla direzione opposta e l’ha accecato, ha spiegato in aula.

Trascorrerà il periodo da qui al processo ai domiciliari, nell’abitazione della madre 76enne, nell’hinterland senigalliese, con cui già era tornato a convivere dopo la fine della relazione con la ex compagna. E domani il medico legale Manuel Papi svolgerà le autopsie sui corpi delle due vittime per chiarire l'esatta dinamica della tragedia.



