Attraversa la strada e viene travolta da un'auto: grave una donna

Una donna è rimasta coinvolta in un investimento avvenuto questa mattina all'incrocio tra via Abbagnano e via Bruno a Borgo Molino di Senigallia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Le condizioni della donna sono subito parse gravi ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Icaro è decollato in direzione ospedale di Torrette dove la ferita è stata trasferita con un codice rosso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO