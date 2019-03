Donna muore nell'incidente, il testimone: «L'auto ha zigzagato e poi si è ribaltata»

La Peugeot 206 ha cominciato a zigzagare sulla Provinciale 19, all’altezza di Montedoro poi ha urtato un terrapieno e si è ribaltata sbalzando fuori la conducente, morta sul colpo. E’ la ricostruzione di un testimone su quanto accaduto venerdì pomeriggio intorno alle 15,30 sulla strada della Bruciata a Senigallia. Per la donna, 54enne, non c’è stato nulla da fare nonostante le manovre dei soccorritori del 118. Inutile anche l'eliambulanza che si era alzata in volo da Torrette.

Secondo la ricostruzione, ancora in fase di accertamento, nell’incidente non sono state coinvolte altre vetture. L’auto proveniva da Senigallia e viaggiava in direzione di Monterado ma all’altezza di via Montedoro, secondo la testimonianza, ha cominciato a zigzagare per poi colpire un terrapieno. L’impatto ha fatto ribaltare la vettura su se stessa sbalzando fuori la conducente per poi finire su un campo dall’altra parte della carreggiata. Tra gli elementi da accertare per i carabinieri di Senigallia c’è anche la velocità alla quale viaggiava il veicolo.