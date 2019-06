Con lo scooter finiscono in un fosso: gravissimo il padre, ferito anche il figlio

Grave incidente stradale questa mattina sulla provinciale del Conero, in zona Coppo di Sirolo. Uno scooter con a bordo padre e figlio è finito fuori strada, piombando in un fossato. La colpa, secondo una prima ricostruzione, sarebbe da ricondurre a una Fiat Panda, condotta da un giovane che, in fase di sorpasso, rientrando nella propria corsia, avrebbe urtato il mezzo a due ruote su cui viaggiavano un 56enne e il figlio minorenne, in direzione Ancona.

Le condizioni dell’uomo sono molto gravi: all’arrivo dei soccorritori era privo di conoscenza ed è stato necessario intubarlo perché non respirava autonomamente. Ora è in prognosi riservata a Torrette, dove è stato portato dall’eliambulanza del 118. E’ fuori pericolo, invece, il figlio che ha riportato lievi traumi ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Osimo dall’ambulanza medicalizzata. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo che hanno recuperato lo scooter finito in un fosso e gli agenti della polizia stradale di Ancona che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico.

Gallery