Incidente, scontro tra moto e scooter all'incrocio: due feriti in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Veneto, all'incrocio con via XXV Aprile. Per cause ancora in fase di accertamento uno scooter si è scontrato con una moto. Entrambi i conducenti, di 22 e 51 anni, sono finiti a terra ed hanno riportato dei politraumi. Per loro necessario il trasporto in ospedale nonostante le loro condizioni destino preoccupazione. Sul posto intervenuta l'automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona, la Polizia Municipale ed i vigili del fuoco. Leggeri i disagi alla viabilità.