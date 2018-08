Tragico schianto con lo scooter, muore giovane padre di una bambina

Stava tornando a casa dopo la nottata di Ferragosto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro il guardrail. Tragedia alle prime luci dell'alba sulla Flaminia a Cuccurano, frazione di Fano. A perdere la vita un albanese di 22 anni, cameriere in un ristorante della zona e padre di una bambina.

Il giovane aveva lavorato nella lunga nottata di Ferragosto e attorno alle 6 stava rincasando in sella al suo scooter. Sul posto il 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Inutili i soccorsi. Ancora da chiarire le cause dello schianto.