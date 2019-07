Perde il controllo dello scooter, poi lo scontro con l'auto: è morto

Incidente mortale questa mattina intorno alle 10,30 in via della Barchetta. Lo scontro tra auto e scooter è avvenuto all’uscita Monsano della Statale 76, in direzione Camerata. A perdere la vita nello schianto un uomo di 56 anni che viaggiava in sella ad uno scooter. Sarebbe stato lui a perdere il controllo, forse per un malore, per poi scontrarsi con una Fiat Bravo.

Non è ancora accertato se sia stato il malore o l’impatto con l’auto ad essergli fatale. Fatto sta che l’uomo è morto sul colpo. Il primo a soccorrerlo è stato un medico, una donna di passaggio con la sua auto, dalla quale è subito scesa per praticare il massaggio cardiaco. Non c’è stato nulla da fare. Sul posto l’eliambulanza con il personale del 118, vigili del fuoco e Polizia locale. La strada è al momento chiusa al traffico.