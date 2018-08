Scooter travolto all'uscita della galleria

Era appena uscito dalla Galleria Risorgimento e si trovava in piazzale Loreto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto. Paura questa mattina intorno alle 10 nel capoluogo, dove uno scooterista è finito a terra a seguito di un incidente che lo ha visto coinvolto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Torrette. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Intervenuta anche la Polizia Municipale.