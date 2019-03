Scooter contro auto, paura per il motociclista: corsa in ospedale

Paura venerdì mattina per uno scooterista lungo via Grazie. Per cause ancora in fase di accertamento l’uomo, alla guida del suo scooter Yamaha, ha tamponato un’automobile intorno alle 10,30 per poi cadere a terra. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona. Lo scooterista, un uomo di 46 anni, è stato portato a Torrette in codice di media gravità con un trauma agli arti superiori la cui entità sarà valutata dai medici.