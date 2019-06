Scivola dallo scooter e rovina sull'asfalto, paura per un anziano

Perde il controllo dello scooter, cade a terra e scivola per metri sull'asfalto. Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio ad Ancona in via Falconara. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo sia caduto da solo dal suo motociclo. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Il 74enne è stato trasportato con un codice giallo a Torrette. Le sue condizioni non sarebbero per fortuna preoccupanti.