Frontale tra scooter, un ragazzo viene sbalzato e si incastra sotto un'auto in sosta

Centra in pieno un altro scooter, viene sbalzato a terra e finisce incastrato sotto un'auto in sosta. Paura questa notte poco dopo le 1 tra viale della Vittoria e via Bianchi, in direzione monumento. Un ragazzo di 30 anni è volato a terra e dopo essere scivolato per alcuni metri è rimasto incastrato sotto un veicolo parcheggiato poco distante.

I primi ad intervenire sono stati gli operatori della Croce Rossa di Ancona che si trovavano nella zona. Poi sul posto sono intervenuti quelli della Croce Gialla di Ancona, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato soccorso e poi trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. L'altro conducente invece ha riportato solo qualche escoriazione.