Scontro tra scooter, feriti due minorenni finiscono in ospedale

Scontro tra due scooter nel pomeriggio lungo la strada del Conero che porta a Portonovo, all'altezza del ristorante Sardella. I due mezzi a due ruote, entrambi condotti da 2 minorenni, sono entrati in collisione facendo finire a terra i due ragazzi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di Pronto Soccorso: ambulanza di Croce Rossa, Croce Gialla di Ancona e l'automedica.

Per fortuna i due minori non sono in pericolo di vita e, anzi, sono arrivati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Torrette in codice giallo.