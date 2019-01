Perde il controllo e si schianta contro un’altra vettura: corsa in ospedale e strada chiusa

Perde il controllo dell’auto, finisce prima su un terrapieno poi si scontra frontalmente con la vettura che arriva in senso opposto. Paura e viabilità in tilt intorno alle 10,30 lungo la strada degli “zingari”, quella che collega l’arco degli Angeli alla direttissima del Conero. La strada è stata chiusa al traffico, ad avere la peggio nell’incidente è stata una 20enne alla guida di una Panda che, mentre viaggiava in salita, ha perso il controllo della vettura uscendo di strada per poi scontrarsi contro la Mitsubishi che procedeva in discesa. Sul posto i medici del 118 e i volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno portato la ragazza al Pronto Soccorso di Torrette in codice rosso, anche se non è a rischio vita. In ospedale, ma solo per accertamenti, è finito anche il 20enne alla guida della Mitsubishi.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare ed è stata coinvolta anche la vettura che seguiva la Mitsubishi, tamponandola. In questo caso non c’è stata nessuna conseguenza per il conducente. Conseguenze ce ne sono state invece per la viabilità: lo scenario dell'incidente occupa in larghezza la strettissima carreggiata e la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire alle forze dell’ordine i rilevamenti necessari.