Sedicenne ferito nello schianto all'incrocio, il Comune: «Colpa di un'imprudenza»

L’incidente di questa mattina (giovedì 13 giugno) all’incrocio tra viale del Lavoro e via San Giuseppe, in cui è rimasto seriamente ferito un giovane centauro, sarebbe stato causato da un’imprudenza di uno dei due veicoli coinvolti, che ha attraversato l’intersezione quando non poteva, e non dalla mancata sincronizzazione del semaforo.

A precisarlo è il Comune di Jesi, al netto degli accertamenti in corso da parte della Polizia locale sulla dinamica dello schianto tra una Fiat Panda e una moto 125 condotta da un 16enne, trasportato all'ospedale di Torrette in eliambulanza. «Dunque il sinistro non dovrebbe essere stato causato dal mancato funzionamento della lanterna rossa nella palina semaforica di via San Giuseppe», sottolinea l’Amministrazione comunale che si dice «pienamente consapevole dell’urgenza di ripristinare la piena funzionalità dell’impianto ed ha già provveduto ad ordinare il materiale necessario per ripristinare il guasto. Così come accaduto per il semaforo all’incrocio con via San Francesco e via Paladini, si tratta di materiale di non facile reperibilità, pertanto anche in questo caso saranno necessari alcuni giorni per averlo a disposizione e incaricare i tecnici di effettuare l’intervento. Per raccomandare la massima prudenza ai conducenti dei veicoli che provengono da via San Giuseppe - aggiunge la nota del Comune - sarà fin da subito posta una ulteriore segnaletica, fermo restando che quella fin ora utilizzata ha contribuito a generare una ulteriore prudenza e attenzione nell’attraversare l’incrocio».