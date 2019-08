Si schianta contro un'auto e vola sull'asfalto: centauro all'ospedale in codice rosso

Paura questa mattina a Falconara per un incidente tra una moto e due auto. Il bilancio è di un ferito, un centauro 40enne, portato al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. Ha riportato dei traumi, ma meno gravi di quanto si pensasse inizialmente.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 7 sulla Flaminia, nei pressi della piattaforma Bedetti. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale, il centauro in sella alla sua Guzzi si è scontrato con una Lancia e poi, dopo l’urto, è volato sull’asfalto, mentre la moto è andata addosso ad una Nissan posteggiata a margine della carreggiata. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il 40enne a Torrette.