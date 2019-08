Schianto in A14, un'auto si ribalta: sei feriti tra cui una mamma col bambino

Schianto da paura in A14. Due auto si sono tamponate, una si è ribaltata. L'incidente è avvenuto attoro alle 9,30 nel tratto autostradale in direzione Pescara, subito dopo il casello di Ancona Sud. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso del il 118. oltre alla polizia autostradale e al personale dell'Anas.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero 6 feriti, in particolare uno in gravi condizioni, soccorso dalla Croce Gialla di Camerano e trasportato all'ospedale regionale di Torrette dall'eliambulanza che è atterrata all'uscita del casello di Porto Recanati. Gli altri 5 feriti sono stati soccorsi da due mezzi della Croce Rossa di Ancona: tra loro, una mamma e il figlio di 12 anni, trasportati al pediatrico Salesi (gli altri tre a Torrette).

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto durante l'immissione di un'auto in A14, al casello di Ancona Sud: durante la manovra sarebbe entrata in collisione con un'altra auto. Nell'impatto, molto violento, una delle due si è ribaltata. L'incidente ha provocato gravi disagi in una giornata da bollino nero sull'autostrada adriatica: si sono formati 6 chilometri di code in direzione sud, prima dell'uscita di Loreto.