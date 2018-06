Il frontale è così violento che un'auto si ribalta, due automobilisti in ospedale

FABRIANO - Incidente stradale questa mattina intorno alle 6 sulla strada provinciale Montecucco, in direzione Sassoferrato, all'altezza di Camaiano. Per cause ancora da chiarire due auto, una Fiat Punto celeste ed una Renault Twingo nera, si sono scontrate frontalmente tra di loro. Un impatto violentissimo che ha fatto ribaltare uno dei due veicoli. Sul posto i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale di Fabriano. Poi la zona è stata messa in sicurezza e ripristinata la viabilità.