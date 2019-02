Il tir la travolge, poi la carambola con altre 3 auto: morta una donna

Incidente mortale ieri pomeriggio a Sassoferrato, lungo la Strada Provinciale 16, dove una donna di 53 anni, residente a Fossato di Vico, ha perso la vita dopo essersi scontrata con altre tre vetture ed un autoarticolato. Uno schianto terribile, mentre era a bordo della sua Renault Clio, che purtroppo le è stato fatale. I veicoli coinvolti sono stati in tutto cinque e lo schianto, da una prima ricostruzione, sembra essere stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a liberare gli automobilisti dal groviglio di lamiere e consegnarli al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Per fortuna nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 21.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO