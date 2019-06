Sbanda, va fuori strada e si ribalta diverse volte: atterra l'eliambulanza

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Camarano di Sassoferrato. Per cause in fase di ricostruzione, l’autista di una Audi A3, ha perso il controllo rovesciandosi diverse volte, con la sua vettura che è rimasta capottata al centro della carreggiata. I vigili del fuoco hanno soccorso i tre occupanti: due persone sono state trasportate al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza mentre il terzo accompagnato dal personale del 118 al pronto soccorso di Fabriano. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo.