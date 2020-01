Schianto tra auto, tre i veicoli coinvolti: ci sono dei feriti

SAN MARCELLO - I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le ore 19 di ieri pomeriggio a San Marcello per un incidente stradale con tre autovetture coinvolte. La squadra dei pompieri sul posto ha collaborato con il personale sanitario per il soccorso e il trasporto dei feriti presso l'ospedale. Le vetture sono state poi messe in sicurezza. Non ci sarebbero feriti gravi.