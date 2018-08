Distrugge le auto in sosta dopo essersi cappottato con l'auto, poi la corsa in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 12 circa, a San Marcello in via Torre dove si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, il conducente una vettura, ha perso il controllo del veicolo urtando delle vetture parcheggiate e capottando diverse volte. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo il ferito che è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118. I pompieri hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti.