Frontale tra due auto sulla Statale, veicoli distrutti: c'è un ferito

Questa notte, intorno le 3, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona lungo la Strada Statale 16 in prossimità dell’uscita di Ancona/Agugliano per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione si sono scontrate due autovetture. Un automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette. I vigili del fuoco hanno prestato soccorso all’infortunato, hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza fornendo illuminazione alle forze dell’ordine e al successivo recupero dei mezzi coinvolti nello scontro.

