La rotatoria della mancata precedenza, 2 incidenti in un giorno: segnaletica demolita

La mattina scontro fra due auto e il pomeriggio schianto tra auto e un tir. Due incidenti simili nella stessa giornata nello stesso punto. E’ quanto accaduto oggi alla nuova rotatoria di Torrette, quella di fronte al nuovo centro civico viola. In entrambi i casi si sono scontrati due veicoli di cui uno che saliva lungo via Conca direzione Statale 16 e l’altro che percorreva la rotatoria in senso orario. Nel primo caso è stata anche demolita la segnaletica stradale all’inizio di via Conca mentre nel secondo caso ha avuto non poche difficoltà l’anconetana, costretta a compilare il Cid con un cittadino greco perché non erano disponibili pattuglie di alcuna forza di polizia.

Il primo incidente è avvenuto stamattina tra due auto, una Opel Zafira e una Fiat Stilo. Le due auto si sono scontrate, poi una è carambolata sul salvagente di cemento all’incrocio della rotatoria in uscita per via Tenna, demolendo la segnaletica orizzontale. Incidente quasi fotocopia quello avvenuto stasera intorno alle 19 tra una Fiat 600 condotta da un’anconetana di 70 anni e un tir greco. Il mezzo pesante ha imboccato la rotatoria senza dare la precedenza all’anziana che, invece, percorreva la rotatoria. I due mezzi si sono toccati fortunatamente senza gravi conseguenze. Nessun ferito neppure nel primo sinistro.