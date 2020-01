In scooter contro un'auto, schianto nella rotatoria maledetta: donna all'ospedale

Ancora un incidente nella rotatoria maledetta, dove mercoledì pomeriggio un nonnino di 80 anni è stato investito e ucciso da un furgone dopo essere caduto dal marciapiede. All’ospedale, in codice giallo, è finita una donna di 48 anni.

In sella al suo scooter era appena uscita dalla galleria del Risorgimento e viaggiava in direzione via Martiri della Resistenza quando si è schiantata contro un’auto che usciva dal benzinaio. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Gialla. La donna, caduta rovinosamente dal suo scooter, ha riportato traumi ed escoriazioni ed è stata accompagnata al Pronto soccorso di Torrette in condizioni di media gravità.

Sul posto, per i rilievi, c'era anche la polizia stradale che sta verificando se la manovra effettuata dall’auto, uscita dall’area di servizio, fosse corretta o se abbia tagliato la strada allo scooter.