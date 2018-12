Carambola in rotatoria, auto distrutte nella notte: ci sono tre feriti

Tre auto coinvolte e tre feriti di 40 anni soccorsi e portati in ospedale. E' successo nella notte attorno alle 23 in zona Baraccola, nei pressi della rotatoria davanti all'Obi. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate tra loro coinvolgendo un terzo mezzo.

Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco, Croce Gialla di Ancona e una pattuglia della Polizia Stradale. In ospedale, fortunatamente con ferite non gravi, sono stati portati tre 40enni. La dinamica dello scontro è al vaglio della Stradale.