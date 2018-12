Schianto tra due auto, tre gli automobilisti feriti: una donna è in gravi condizioni

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Rosora in via Fondiglie per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate. Ad avere la peggio due donne e un ragazzo che sono rimasti feriti. I vigili del fuoco hanno estratto gli automobilisti con il personale del 118 che ha trasportato le due persone meno gravi al pronto soccorso di Jesi, mentre la più grave in eliambulanza a Torrette. Terminate le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO