Paura davanti l'hotel per un violento frontale tra due auto, ci sono dei feriti

FALCONARA - Incidente stradale intorno le 10 di questa mattina a Rocca Priora, poco distante dall'Hotel Luca. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. Un impatto violento con gli airbag che per fortuna si sono aperti ed hanno evitato il peggio. Entrambi gli automobilisti sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati dagli operatori della Croce Gialla di Ancona all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche l'automedica del 118.