Attraversa la strada e viene travolto da un'auto, paura per un ragazzino

Stava attraversando via Flaminia quando un'auto non lo ha visto e lo ha travolto facendolo sbalzare violentemente a terra. E' questo quanto successo ieri pomeriggio, intorno alle 19, all'altezza dell'area disco di Falconara. Ad avere la peggio un ragazzino di 14 anni che da quello che è emerso stava passeggiando per raggiungere la vicina spiaggia. I primi a soccorrerlo alcuni operatori della Croce Gialla di Falconara che erano fuori servizio e si trovavano nella zona. Poi sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che hanno caricato il ragazzo nelle ambulanze e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Se inizialmente si è pensato ad una situazione molto grave, per fortuna il giovane si è ripreso dopo essere stato stabilizzato e non è in pericolo di vita.