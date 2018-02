Incidente stradale, pulmino finisce fuori strada: in ospedale squadra di calcio a 5

Pulmino perde il controllo e finisce fuori strada mentre percorre l’autostrada. Ci sono 9 feriti di cui 7 sono giocatori di calcio a 5 di una squadra di Ancona. E’ quanto accaduto questa mattina lungo il tratto autostradale della A14 compreso tra Fermo/Porto San Giorgio e Grottammare, luogo quest’ultimo dove il team del Cus Ancona under 19 era atteso per una gara di campionato di calcio a 5 contro lo Sporting Grottammare. Ma il pulmino anconetano non è arrivato a destinazione per un incidente stradale intorno alle 9,30. Non sono coinvolte altre macchine, per cui, seppur per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbe stato il furgoncino da solo a perdere il controllo ed uscire dall’asse stradale.

Immediato l’intervento dei sanitari che hanno trasportato tutti in ospedale. Dei 9 feriti (7 giocatori e 2 dirigenti), 2 sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto, gli altri 7 sono stati trasportati all’ospedale Murri di Fermo, di cui 2 in codice giallo (uno è già stato dimesso) e 5 in codice rosso. Di loro uno è in condizioni più gravi perché è stato trasferito al reparto di Rianimazione per un trauma toracico. Ma per fortuna, al momento, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Immediati i soccorsi con una squadra di vigili del fuoco giunta dal vicino distaccamento di Fermo insieme alla Polizia Stradale di Porto San Giorgio con il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. Nessun problema alla circolazione con l’arteria aperta anche durante i concitati momenti del soccorso. Su Facebook il Cus Ancona - Calcio a 5 ha dato notizia delle condizioni cliniche ai propri sostenitori: