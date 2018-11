Prima lo tampona con l'auto e poi lo picchia: ubriaco fermato dai carabinieri

Prima tampona un’auto che lo precede e poi picchia l’altro conducente mentre cerca di fare le foto per testimoniare l’incidente. Violenza in strada ieri sera, intorno alle 19, quando un anconetano di 38 anni ha imboccato corso Carlo Alberto a bordo della sua auto. All’altezza dell’incrocio dove si trova la banca Intesa Sampaolo, il 38enne ha tamponato un altro mezzo. Il conducente di quest’ultimo è sceso intento a compilare pacificamente il Cid e fare le foto per l’assicurazione. Cosa poco gradita all’anconetano che si è scagliato contro di lui, prima con insulti e poi sferrandogli dei pugni in pieno volto.

Bagarre che ha richiamato l’attenzione dei passati e dei altri automobilisti, che hanno dato l’allarme al 112. Immediato l’arrivo di una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile. Sono stati infatti i carabinieri di Ancona a impedire che la situazione degenerasse, certificando come l’aggressore fosse anche completamente ubriaco: infatti il valore del suo tasso alcolemico era di diverse volte superiore al limite consentito. Alla fine la vittima è stata accompagnata dagli operatori della Croce Rossa di Ancona al Pronto Soccorso, dove i medici lo hanno mandato via con una prognosi di 10 giorni. Prognosi dopo la quale la vittima ha anche sporto denuncia contro il suo aguzzino per violenza privata, lesioni e, ci hanno pensato i militari, guida in stato di ebrezza.