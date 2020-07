Rientra dal lavoro e finisce fuori strada, ennesimo schianto sulla strada maledetta

Ancora uno schianto sulla Provinciale del Conero, strada maledetta dove nei giorni scorsi si sono verificati due gravi incidenti: quello occorso a una 40enne in scooter e la maxi carambola del 9 luglio con 5 feriti, tra cui due bambine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella notte, un 26enne anconetano che viaggiava da solo, di rientro dalla serata trascorsa a lavorare in riviera, è finito fuori strada con la sua Audi nella zona della trattoria della Vedova, all'altezza di una curva, probabilmente per una distrazione. Era circa l’1,30. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Rossa insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco per recuperare l’auto piombata nella scarpata. Grande spavento per il giovane - negativo all’alcoltest - che è uscito da solo dall’abitacolo ed era miracolosamente illeso.