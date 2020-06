Schianto a Portonovo, Giulia è gravissima: la calciatrice lotta tra la vita e la morte

Lotta tra la vita e la morte la turista di 31 anni che domenica, in sella ad una bici elettrica, in un terribile incidente si è schiantata contro un autobus a Portonovo. La prognosi resta riservata: ha traumi facciali e svariate fratture ed è ricoverata nella Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette. Giulia Dal Bianco, nativa di Zevio (Verona) ma residente a Thiene, in provincia di Vicenza, come riportano i colleghi di Vicenzatoday, è una fisioterapista ed è particolarmente conosciuta nel mondo dello sport poiché gioca a calcio nell'Italgirls Breganze C5, formazione che milita nel campionato di serie C.

Era arrivata in riviera il giorno prima, per una breve vacanza, insieme a un’amica: insieme avevano deciso di affittare le bici elettriche per raggiungere Portonovo. All’altezza della prima curva, Giulia si è è schiantata frontalmente contro la navetta che fa la spola tra la baia e il parcheggio a monte: la situazione è apparsa subito drammatica, sul posto è intervenuta l’eliambulanza con il personale del 118 insieme alla Polizia locale che indaga sull’accaduto. La procura, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per lesioni stradali gravi: è indagato il conducente del bus, ancora sotto choc.