Schianto a Portonovo, Giulia è in coma: la calciatrice tradita da una curva

Restano gravissime, purtroppo, le condizioni di Giulia Dal Bianco, la turista di Thiene (Vicenza) vittima del drammatico incidente avvenuto domenica scorsa a Portonovo. La fisioterapista e giocatrice di calcio a 5, in forza all’Italgirls Breganze in serie C, è in coma, ricoverata nella Rianimazione di Torrette. Lotta per la vita la 31enne che con la sua bici elettrica, affittata qualche ora prima a Numana insieme ad un’amica, è finita contro il bus-navetta della baia, tradita da una curva. Uno schianto tremendo, a cui nessuno ha assistito, se non il conducente dell’autobus, indagato come atto dovuto dalla Procura per lesioni stradali gravissime. Sulla ricostruzione dell’incidente lavora la Polizia locale.

